Cicpc recupera más de 5.400 dólares: detalles del procedimiento

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) asestaron un golpe a la delincuencia organizada en el estado Aragua.

En procedimientos realizados por la División de Investigaciones de Extorsión, se logró la captura de tres integrantes clave de la banda "Los Negritos de San Vicente".

De acuerdo con el reporte del director del Cicpc, Douglas Rico, los aprehendidos están señalados de extorsionar a más de 30 empresas de la región.

Los encargados del "cobro de vacunas"

En una primera intervención, los pesquisas capturaron a Alexander Enrique Mirelles Crespo (27), apodado "El Ruso", y a José Jesús Villamizar Ramírez (46), conocido como "Chuchu".

Según las investigaciones, ambos eran los responsables directos de recolectar el dinero exigido bajo amenaza a los comerciantes locales, generando un clima de zozobra en las zonas industriales y comerciales del estado.

En un segundo operativo, quedó detenido Yeferson Xavier López Cardozo (29). A este individuo se le atribuye no solo la mayor parte del cobro de las cuotas extorsivas, sino también la logística de traslado y adquisición de material bélico para la banda.

Al momento de su captura, se le incautaron 33 municiones de arma de guerra.

Rico precisó que, durante los procedimientos, los efectivos del Cicpc lograron recuperar un botín y herramientas delictivas, entre las que figuran más de 5.400 dólares en efectivo, dos motocicletas utilizadas para los desplazamientos, un cuaderno con anotaciones detalladas de las víctimas, montos exigidos y equipos telefónicos que serán sometidos a peritaje para identificar a otros cómplices.

Los tres detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público del estado Aragua.

Las autoridades mantienen el despliegue en la zona de San Vicente y adyacencias para dar con el paradero del resto de los líderes de la banda, instando a los comerciantes a denunciar cualquier intento de extorsión a través de los canales oficiales.

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