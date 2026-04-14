Asesinó a su madre para robarle el celular: así ocurrieron los hechos en Mariche

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer el atroz homicidio de Novaya Ríos Moreno, de 56 años de edad, quien fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda en el municipio Sucre.

El periodista de sucesos Román Camacho reportó que el cuerpo de la mujer fue localizado en el interior de su parcela, ubicada en el sector Zumba de la comunidad Guerrero Agrícola, en la parroquia Filas de Mariche.

Tras el reporte del hallazgo, las comisiones de la policía científica iniciaron las experticias técnicas y entrevistas en el entorno familiar, las cuales permitieron identificar al agresor como Ronald Alfonso Graterol Ríos, de 25 años, quien es el hijo de la víctima.

Móvil del crimen

De acuerdo con las investigaciones, el día del suceso, Graterol Ríos sometió a su madre y le propinó múltiples golpes con un tubo de metal, causándole la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el matricidio, el sujeto huyó de la vivienda cargando con el teléfono celular de la víctima, que vendió rápidamente con el fin de obtener dinero para adquirir sustancias ilícitas.

Captura y proceso judicial

El sujeto fue capturado por los funcionarios cerca de la misma comunidad donde ocurrió el suceso.

Ronald Alfonso Graterol Ríos fue puesto de inmediato a la orden del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles.