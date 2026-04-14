Anciano enfrenta a mujer que intentó secuestrar a su visnieta: el incidente quedó registrado en video

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Un abuelo, de 79 años de edad, fue el protagonista de un valiente acto al impedir que una mujer secuestrara a su visnieta, una niña de 14 meses.

El incidente se registró a plena luz del día en Long Island (Nueva York, EEUU). La sospechosa resultó detenida y fue identificada por las autoridades como Heather Mangone, una trabajadora social con licencia.

Todo ocurrió cuando el anciano paseaba a con bisnieta, cerca del mediodía del pasado 6 de abril. Repentinamente, una mujer se acercó y, presuntamente, intentó secuestrar a la bebé.

Anciano evitó el secuestro de su visnieta

La familia no quiso que sus nombres ni sus rostros aparecieran ante las cámaras. Sin embargo, la madre de la bebé relató a ABC News su versión de lo sucedido.

“Mi abuelo está a punto de cumplir 80 años”, dijo. “Podría no haber logrado repelerla. Ella podría haber arrancado a la niña del coche. Podría haberlo derribado. Él podría haber resultado herido de no haber luchado con todas sus fuerzas por salvar la vida. Creo que fue una combinación de adrenalina y, por supuesto, la necesidad de asegurarse de que su bisnieta estuviera a salvo”, manifestó la mujer.

Un video captó los instantes previos a la agresión. En las imágenes se pudo observar el momento cuando el bisabuelo paseaba muentras empujaba el coche de bebé. Momentos después, Mangone corrió hacia el bisabuelo.

La mujer aseguraba que el bebé era suyo

La policía de Long Beach, en el condado Nassau, informó que la mujer, de 40 años, manifestó que la bebé era suya y comenzó a desabrochar los arneses de seguridad e intentó sacarla del coche.

Según la policía, el bisabuelo de la bebé logró derribar a la mujer al suelo con una mano, mientras con la otra se aferraba al coche. En ese momento varios vecinos corrieron para prestar ayuda y llamaron a 911.

Además, el bisabuelo contactó a los padres de la bebé, quienes acudieron de inmediato y pudieron reunirse con ellos.

La madre agregó que no quiere “ni siquiera imaginar lo que podría haber ocurrido si se hubieran llevado a su bebé”.

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