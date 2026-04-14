Esclarecen asesinato de joven venezolana en México: Cicpc captura al homicida en Barquisimeto

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Un hombre venezolano, de 22 años de edad y acusado por el asesinato de su pareja en México, resultó detenido por autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

De acuerdo con los reportes del caso, los funcionarios de la Delegación Municipal San Juan Lara, identificaron y capturaron al presunto homicida, quien responde al nombre de Óscar Alexis Pérez Fernández. El joven estaba solicitado por el delito de “femicidio” agravado.

El procedimiento se realizó en el sector El Jebe, parroquia Catedral del municipio Iribarren, en Barquisimeto, estado Lara.

Asesinó a la venezolana por venganza

De acuerdo con las investigaciones, Pérez Fernández estaba solicitado por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos de violencia contra la mujer del Área Metropolitana de Caracas, por su presunta responsabilidad en la muerte de Eva Luna Méndez Chávez, hecho ocurrido en México, en marzo de 2024.

El crimen se habría sido parte de una venganza, debido a que Eva Luna abandonó al joven antes de emprender un viaje a través de la selva del Darién. Al parecer, Pérez Fernández y su hermano le exigieron a la joven ser pareja de ambos, como forma de pago por los gastos del viaje.

En medio del conflicto, la madre de Eva Luna le aseguró que le enviaría el dinero del viaje, por lo que la joven logró llegar a México y establecerse por su cuenta, reseñó El Siglo.

Buscan al hermano del homicidia

Sin embargo, los hermanos lograron llegar antes a Estados Unidos, desde donde crearon el plan para vengarse si Eva Luna no les devolvía el dinero por el traslado desde Colombia.

Al parecer, Óscar Alexis regresó hasta México para matar a la joven. Ingresó a la vivienda donde vivía la venezolana y le propinó múltiples puñaladas. Tras perpetrar el crimen, huyó del sitio y se ocultó de las autoridades.

Finalmente, una persona anónima reportó a las autoridades, en diciembre de 2025, que a Óscar Alexis estaba escondico con sus familiares en Barquisimeto.

Ahora, las autoridades buscan al hermano del detenido, señalado como presunto cómplice en este atroz crimen.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

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