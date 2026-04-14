Agredió sexualmente a su hermana y la asesinó durante un viaje en crucero: el violento crimen de Anna Kepner

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Un joven de 16 años será procesado como adulto, tras ser acusado como presunto responsable por el abuso sexual y asesinato de su hermanastra, en un crucero de Carnival.

El adolescente, residente de Titusville, Florida (EEUU), enfrenta cargos de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado por la muerte de Anna Kepner, en un crimen que se registró a finales del año pasado, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Agredió sexualmente a su hermanastra y la asesinó

Kepner fue hallada muerta por asfixia el pasado 7 de noviembre, debajo de la cama en un camarote que compartía con su hermanastro, en el crucero Carnival Horizon. Ambos estaban de vacaciones con la familia de Kepner.

El crucero regresó a PortMiami al día siguiente, según lo previsto, y la muerte de Kepner fue considerada un homicidio, reseñó Telemundo.

Mientras el barco se encontraba en aguas internacionales rumbo a Miami, el adolescente, presuntamente, agredió sexualmente y mató intencionalmente a Kepner, indicó la Fiscalía Federal.

Inicialmente, fue acusado como menor y compareció ante un tribunal federal en febrero, pero el caso permaneció bajo reserva hasta que fue acusado como adulto.

Menor de edad enfrenta pena de cadena perpetua

Ahora, el menor de edad podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

“Nuestro corazón está con la familia de la víctima en medio de esta pérdida inimaginable”, dijo en un comunicado el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida.

“Un gran jurado federal ha presentado una acusación formal por delitos graves que presuntamente ocurrieron a bordo de una embarcación en aguas internacionales. Presentaremos las pruebas ante el tribunal y llevaremos este caso con profesionalismo y cuidado. Como en todo caso, el acusado se presume inocente a menos y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable”, añadió.

Kepner, quien era cheerleader de la secundaria de la Costa Espacial de Florida y quien tenía previsto graduarse este año, viajaba en el Carnival Horizon con su padre, sus abuelos, su madrastra y los dos hijos de su madrastra, incluido el joven de 16 años.

También tienen un hermano mayor adulto.

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