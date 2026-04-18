Árbol de 10 metros cae sobre un hombre en La Vega: este es su estado de salud

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La saturación de los suelos producto de las recientes lluvias en la capital ha provocado un grave accidente en el municipio Libertador.

Un árbol de gran magnitud cayó sobre un transeúnte en la parroquia La Vega, activando de inmediato a los cuerpos de emergencia.

El suceso tuvo lugar en la Parte Baja de La Vega, específicamente en las adyacencias del Colegio La Alianza:

De acuerdo a la información, el árbol ornamental de entre 8 y 10 metros de altura cedió completamente desde su base, debido a la inestabilidad del terreno producto de las precipitaciones de las últimas 48 horas en Caracas y cayó encima de un hombre de aproximadamente 50 años de edad.

Los paramédicos reportaron un posible traumatismo facial de consideración tras el impacto de las ramas y el tronco.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC) le brindaron atención pre-hospitalaria para estabilizarlo.

El lesionado, fue remitido de urgencia al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde se encuentra bajo observación médica y se le realizarán estudios de imagen para descartar fracturas craneales o lesiones internas.

Tras el traslado del herido, las cuadrillas de los Bomberos de Caracas permanecieron en el lugar para liberar la vía y el acceso al colegio.

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