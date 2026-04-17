Cicpc alerta sobre nueva modalidad de "secuestro virtual": así operan los delincuentes a través de Whatsapp

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) alertó sobre una nueva y peligrosa modalidad criminal, conocida como “secuestro virtual”.

De acuerdo con la información difundida por la policía científica, el modus operandi de los delincuentes consiste en contactar a sus víctimas a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, por medio de números telefónicos tradicionales.

Así operan los "cibersecuestradores"

Al establecer contacto, solicitan datos personales importantes y luego aseguran ser integrantes de grupos irregulares para amedrentar a sus objetivos.

De esta manera se aseguran de que las personas se mantengan conectadas en videollamadas constantes. Posteriormente, los criminales usan las fotos de las víctimas y, con el uso de aplicaciones de inteligencia artificial, crean imágenes falsas de la persona, falsas situaciones de peligro, con el objetivo de enviarlas a sus familiares para exigir sumas de dinero.

Recomendaciones del Cicpc para evitar la trampa de los delincuentes

Para evitar caer en la trampa de los delincuentes, la División Contra Secuestros del Cicpc recomienda:

Resguardar los datos personales y de familiares; no revelar esta información a personas desconocidas.

No realizar pagos bajo presión.

Cortar la comunicación y verificar el estado de sus familiares directamente.

No enviar fotos, videos, referencias personales y familiares a desconocidos.

Denunciar de inmediato ante las autoridades.

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