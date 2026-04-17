Huyeron sin dejar rastro tras asalto armado en un banco: rescatan a 25 rehenes

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Un impactante suceso se registró en horas del mediodía de este jueves en una sucursal bancaria del barrio Vomero, en Nápoles, Italia, cuando un grupo de hombres armados irrumpió para cometer un robo.

En medio del atraco, los asaltantes accedieron al banco mientras vestían máscaras de actores y se atrincheraron en las instalaciones. Como método de amenaza, los hombres sometieron a unas 25 personas, entre clientes y trabajadores, a quienes mantuvieron como rehenes.

Rescatan a los rehenes durante el robo

Vecinos de la localidad fueron testigos de la acción y alertaron a las fuerzas de seguridad. Rápidamente, la calle se llenó de unidades de policía las cuales cercaron la zona para gestionar la liberación de los rehenes y la detención de los delincuentes.

Una hora más tarde, los agentes lograron sacar a todas las personas sanas y salvas con la participación de la Unidad de Intervención Especial de los Carabineros (policía militarizada).

Tras la salida de los rehenes, los agentes accedieron a la oficina para buscar a los criminales, pero estos ya habían escapado.

Ladrones huyeron del banco sin dejar rastro

Algunos medios como locales señalaron la posibilidad de que los ladrones pudieron escapar a través de un agujero que conduce hacia las alcantarillas de la zona y que habría sido preparado con anterioridad para permitir una fuga sin ser detectados por los policías.

La policía científica inició las investigaciones en la sucursal y en un vehículo aparcado a su puerta con la matrícula alterada. La zona permanece acordonada debido a la presencia de civiles curiosos, que acuden al lugar para conocer los avances de las averiguaciones.

Dentro de la sucursal bancaria, los investigadores iniciaron los trabajos, especialmente en la zona de seguridad, donde estaban las cajas de seguridad contratadas por los clientes de la entidad bancaria, reseñó Telecinco.

Por el momento se desconoce quiénes son los propietarios de las cajas violentadas y el contenido de las mismas, aunque se espera que los propietarios presenten denuncias para confirmar qué se llevaron los ladrones.

La Policía italiana reforzó la búsqueda de los delincuentes implicados en el robo de la sucursal bancaría de ‘Crédit Agricole’ del barrio napolitano del Vomero, una zona prestigiosa de la ciudad.

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