Rapto en Aragua: engaña a una adolescente para que huya de su hogar con su hermano y luego someterla

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Tras un intenso trabajo de inteligencia y campo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal La Victoria lograron el rescate efectivo de dos hermanos de 11 y 13 años de edad.

La información la dio a conocer el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instragram, donde precisó que los menores habían sido reportados como desaparecidos el pasado 6 de abril en el municipio José Félix Ribas del estado Aragua.

Las investigaciones se activaron de inmediato tras la denuncia de los familiares en la urbanización Las Mercedes, específicamente del sector Uno.

Las comisiones policiales desplegaron un rastreo que culminó en el sector San José, específicamente en la carretera Nacional La Victoria-Zuata, donde las víctimas fueron localizadas en cautiverio.

En el lugar, las autoridades materializaron la captura de Moisés Adonis Andrade Morillo (39 años), quien mantenía a los dos hermanos bajo su control.

Engaño y sometimiento

De acuerdo con el informe técnico del Cicpc, Andrade utilizó tácticas de manipulación y engaño para convencer a la joven de 13 años de entablar una relación sentimental.

Bajo esta premisa, la adolescente abandonó su vivienda acompañada por su hermano menor de 11 años.

Una vez que los tuvo en su poder, el panorama cambió drásticamente. Las investigaciones revelaron que el sujeto mantenía a los menores bajo constantes amenazas de muerte y sometió a la joven de 13 años para sostener diversos encuentros íntimos de manera forzada.

Justicia en marcha

Tras el exitoso rescate, los hermanos fueron puestos a salvo y remitidos a los chequeos médicos y psicológicos de rigor.

Por su parte, el detenido fue trasladado a la sede policial y el caso quedó a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público del estado Aragua.