Localizan sin vida a padre e hijo desaparecidos: sus cuerpos estaban en una quebrada

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Los cuerpos sin vida de un padre y su hijo, quienes estaban reportados como desaparecidos, se localizaron en la ribera de la quebrada La García, del estado Táchira.

De acuerdo con la información de Táchira Noticias, las víctimas quedaron identificadas como Marino Eduardo Quiroz Méndez, de 68 años de edad, y William Eduardo Quiroz González, de 25 años.

Hallan cuerpos sin vida de padre e hijo en una quebrada

Los cuerpos se localizaron en las riberas de la quebrada La García, en el municipio Andrés Bello, sector San Rafael de Cordero, una zona de difícil acceso, donde las autoridades realizaron las labores de búsqueda y recuperación.

Debido al estado en el que fueron encontrados los restos del padre y su hijo, los trabajos de rescate estuvieron a cargo de funcionarios de Protección Civil, mientras que comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento y el traslado de los cuerpos a la sede forense correspondiente en San Cristóbal.

Trabajaban como transportistas en la zona alta de Táchira

Los fallecidos eran conocidos como trabajadores del sector transporte de la zona alta del estado.

El padre formaba parte de una línea de transporte interurbano, donde trabajaba junto a su hijo. La lamentable noticia causó consternación entre compañeros y habitantes de la región.

Los investigadores de la policía científica no han descartado ninguna hipótesis y buscan esclarecer los hechos.

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