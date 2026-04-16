Localizan el cuerpo de funcionario policial en la morgue: lo habían reportado como desaparecido

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El cuerpo de un funcionario de Policarabobo, quien había sido reportado como desaparecido, se localizó en la morgue del Hospital de Carabobo.

De acuerdo con los reportes del hecho, las autoridades confirmaron el fallecimiento del primer oficial Luis Manuel Pineda, integrante del cuerpo de la Policía de Carabobo.

Se pudo conocer que el policía perdió la vida durante un siniestro vial ocurrido en la autopista Valencia-Puerto Cabello.

Familiares del funcionario lo reportaron como desaparecido

Se pudo conocer que el oficial se trasladó hasta la zona costera de Puerto Cabello el pasado domingo, para disfrutar de un día de descanso. Tras su salida de la playa, sus familiares reportaron que habían perdido contacto con él durante la noche y desconocdían su paradero.

De manera inmediata, se inició una búsqueda por parte de allegados y compañeros del cuerpo polical, que se extendió por más de 24 horas, informó Diario La Calle.

Finalmente, este martes 14 de abril, el cuerpo del funcionario fue localizado en la morgue del Hospital Carabobo.

Policarabobo lamenta la muerte de su compañero

Las autoridades presumen que el accidente ocurrió el mismo domingo. Aún se esperan los peritajes técnicos para determinar las causas exactas del siniestro.

Hasta el momento, no se han emitido detalles oficiales adicionales sobre la mecánica del accidente. La información fue difundida inicialmente por fuentes periodísticas locales, mientras las investigaciones pertinentes siguen su curso.

La institución policial exrepsó su profundo pesar ante el fallecimiento de un integrante de su fuerza.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del primer oficial Luis Manuel Pineda. Su partida deja un vacío en nuestra institución, y nos unimos al duelo que embarga a sus seres queridos en este difícil momento”, publicó el organismo.

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