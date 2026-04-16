Venezolano gravemente herido tras ola de violentos ataques: asesinan a comerciante en su restaurante

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Un comerciante murió y un hobmre venezolano resultó gravemente herido durante una ola de violentos ataques que se registró en un local del sector del Parque Didáctico en Valledupar, Colombia.

El incidente ocuriró en el área del barrio La Esperanza. La víctima fatal quedó identificada como Óscar Eduardo Alvarado Alvino, propietario del local “El Shaddai”. Según versiones de testigos, Alvarado almorzaba en su negocio, el cual había inaugurado hace apenas dos meses, cuando llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabra, los delincuentes abrieron fuego contra el comerciante, quien recibió tres disparon en el abdomen y el tórax.

A pesar de ser trasladado de urgencia a la Clínica Erasmo, el comerciante ingresó sin signos vitales, debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Venezolano recibió un disparo en el rostro

El restaurante El Shaddai era reconocido por ofrecer gastronomía venezolana en este sector de la ciudad.

En un hecho simultáneo, relacionado con la misma racha de hurtos bajo intimidación, resultó herido el ciudadano venezolano Luilmedes Antonio Díaz Medina, de 43 años, reseñó el medio RTA Noticias.

Díaz Medina recibió un impacto de bala en el rostro y se encuentra en un hospital bajo pronóstico reservado. El agredido fue sometido a una cirugía.

A este hecho se sumó a la reciente ola de violencia contra comerciantes en Valledupar, tras los asesinatos de Deivis José ‘Mono’ Estrada Daza, de 39 años, y Aldair Mendoza Ortiz, de 31 años, quienes fueron atacados al oponerse al robo de sus cadenas de oro.

Investigan ola de violencia

Testigos presenciales informaron que, tras disparar, el tirador huyó rápidamente en una motocicleta donde lo esperaba un cómplice.

La Policía Nacional y unidades de investigación criminal ya han iniciado las labores pertinentes, recolección de evidencias y entrevistas con sobrevivientes y testigos del sector.

Los procedimientos incluyen la revisión de cámaras, análisis de los circuitos cerrados de televisión para identificar la ruta de escape de los criminales.

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