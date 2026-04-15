Hallan el cadáver descompuesto de una adolescente dentro de su vivienda: investigan el paradero de su padre

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El cuerpo descompuesto de una adolescente se localizó dentro de una vivienda en el sector Los Hornos del municipio Libertador, en el Estado Aragua.

Se pudo conocer que el descubrimiento se realizó en horas de la mañana de este lunes, 13 de abril, en una casa ubicada en la calle Páez, donde la jovencita residía junto a su padre.

Hallan el cuerpo de la adolescente dentro de su vivienda

Según el reporte de Versión Final”, vecinos alertaron a las autoridades por un olor fétido que emanaba desde el inmueble.

Comisiones de seguridad llegaron al ligar para ingresar a la casa, donde encontraron el cadáver de la menor en avanzado estado de descomposición.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la morgue de Caña de Azúcar, en Maracay, donde se le practicarán los estudios forenses correspondientes para determinar las causas de la muerte.

Desconocen el paradero del padre

De acuerdo con los primeros informes del caso, se presume que el fallecimiento no ocurrió recientemente, debido al estado en el que se localizó el cadáver. Las autoridades no han descartado ninguna hipótesis.

De manera extraoficial, se conoció que la adolescente, quien cursaba sexto grado de educación primaria, vivía únicamente con su padre, cuyo paradero es desconocido.

La policía instó a la comunidad a ubicar a los familiares de Andreína, ante la desaparición de su padre.

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