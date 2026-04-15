Mujer embarazada perdió a su bebé tras recibir un disparo accidental: venezolano detenido por fatal tiroteo en EEUU

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Un hombre venezolano resultó detenido como presunto responsable por un tiroteo que terminó con una mujer embarazada herida. La víctima perdió a su bebé tras ser impactada por una bala.

El incidente se registró en Carolina del Norte (EEUU) luego de que el acusado, quien se encontraba en estado de ebriedad, disparara repetidas veces un arma de fuego.

Mujer embarazada pierde a su bebé tras recibir un disparo

Cuando su esposa embarazada intentó arrebatarle el arma, esta se accionó de manera accidental y la mujer recibió un impacto de bala en el estómago. El bebé murió.

Las autoridades identificaron al veneozlano como Luis Marcano Marcano, de 41 años de edad. Se pudo conocer que el implicado realizó los disparos el pasado domingo, mientras estaba ebrio y bajo los efectos de las drogas, reseñó New York Post.

Su esposa, que estaba embarazada de siete meses, le arrebató el arma de la mano, pero accidentalmente se disparó en el estómago. El impacto “mató al bebé nonato”, según los informes policiales obtenidos por WBTV.

Tras el incidente, Marcano supuestamente arrojó el arma al bosque antes de que la policía lo detuviera.

Fijan millonaria fianza para el venezolano

El venezolano fue arrestado en Mint Hill, cerca de Charlotte, y acusado de disparar un arma de fuego dentro de los límites de la ciudad.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg al periódico The Post, el acusado quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según documentos judiciales obtenidos por WBTV, Marcano era buscado por órdenes de arresto pendientes en Venezuela.

Autoridades fijaron una fianza de un millón de dólares tras la detención del acusado.

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