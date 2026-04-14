Acción antiextorsión: Cicpc desmantela red que captaba víctimas por Facebook

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Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) dieron un golpe de acción contra una red de extorsionadores.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, precisó que la organización operaba en Caracas.

La acción policial estuvo liderada por agentes de la División de Investigaciones de Extorsión, según Rico.

En tal sentido, el director del Cicpc reveló que los aprehendidos están señalados de cooperar con organizaciones criminales dedicadas al secuestro virtual.

Los detenidos fueron identificados como Ali Rafael Montilla Ollarvaes, de 39 años, y Sahanys Yudeysi Aranguren Freites, de 30 años.

La captura se produjo en el sector Terraza U de Kennedy, en la parroquia Macarao, donde los implicados servían de enlace logístico para ejecutar las extorsiones.

¿Cómo extorsionaban?

Las investigaciones de los sabuesos del Cicpc determinaron que la pareja se encargaba de la fase presencial del delito.

Los individuos citaban a sus víctimas a través de Marketplace en puntos desolados para que, una vez en el sitio, otros miembros de la banda realizaran llamadas desde números internacionales para someter psicológicamente al vendedor y extorsionar a sus familiares.

Rico acotó que, a través de la Fiscalía 74 del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, se lograron recabar las evidencias necesarias para los allanamientos y las detenciones.

Igualmente, precisó que la policía científica continúa las pesquisas para desarticular al resto de la organización que opera desde el extranjero.

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