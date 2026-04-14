Caso de pareja muerta por deflagración de bombona en Caracas: Cicpc informa que hay dos detenidos

Este martes, el director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se refirió a la deflagración de una bombona de gas doméstico que dejó dos personas fallecidas y una menor herida, hecho ocurrido el pasado 8 de abril en la parroquia La Pastora, Caracas.
Sobre este siniestro, Rico informó que hay dos personas detenidas, quienes presuntamente habrían vendido un cilíndro de gas con desperfectos a las víctimas.
El funcionario alertó sobre algunas zonas de Caracas donde venden y llenan bombonas clandestinamente, sin ningún tipo de control de seguridad, poniendo en riesgo la integridad física de las personas.
Esquina de San Nicolás a Flores (sitio del suceso)
Rico adelantó que desde el Cicpc se encuentran acompañando algunos operativos de reposición de bombonas de gas que se encuentran en mal estado.
En los últimos meses se han registrado hechos similares no solo en Caracas, sino en el interior del país. Expertos han sugerido que es imperante renovar los cilindros de gas que ya tienen años en circulación.
