Repartidor venezolano asesinado durante discusión de tránsito: conductor lo apuñaló con un destornillador

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Un ciudadano venezolano, quien trabajaba como repartidor “delivery”, fue asesinado de manera violenta tras una discusión que sostuvo con otro conductor.

El faltal incidente se registró durante la tarde de este lunes, 13 de abril. La víctima quedó identificada como Juan Carlos Mendoza, de 62 años de edad.

Se pudo conocer que el venezolano realizaba su jornada diaria como repartidor motorizado, cuando repentinamente se presentó un altercado con un conductor en la vía.

Conductor apuñaló al repartidor venezolano con un destornillador

Los hechos ocurrieron en el centro de Montevideo. Aparentemente, el presunto homicida, quien conducía una camioneta, se abalanzó sobre el venezolano y le clavó un destornillador en el abdomen, en medio de la discusión de tránsito.

Tras cometer el crimen, el agresor huyó, pero fue atrapado poco después.

Juan Carlos, había llegado a Uruguay en busca de mejores oportunidades de vida. Javier, uno de sus hijos, aseguró que la seguridad había sido uno de los motivos por los que su padre hizo que su familia también emigrara a Uruguay.

Mendoza emigró a Uruguay con su familia en busca de una mejor vida

“Estábamos hace seis años en Uruguay. Él llegó primero y fue el que me dijo ‘hijo, vení para acá, que acá está yendo bien’, que había mayor seguridad y trabajo. Ahí fue que toda la familia decidió venir para acá”, dijo Javier en declaraciones al noticiero Telemundo.

El joven describió a su padre como una persoja trabajadora y tranquila. Añadió que , según testigos de lo ocurrido, el repartidor venezolano se disculpaba con el conductor de la camioneta cuando ocurrió la agresión.

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