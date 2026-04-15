Capturan a asesinos de joven venezolano: lo tirotearon en frente de su vivienda

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Un joven venezolano, de 24 años de edad, fue asesinado a tiros en en el barrio Getsemaní, sector La Cumbre en Floridablanca, Colombia.

Se pudo conocer que la víctima quedó identificada como Yeinder Gerardo Vega, quien había llegado al país vecino hacía apenas un mes.

Vega fue asesinado a tiros el pasado sábado 11 de abril, de acuerdo con la información publicada por La Nación.

Tirotean al joven venezolano en frente de su vivienda

Medios locales indicaron que Vega se encontraba frente a su vivienda, cuando repentinamente dos hombres desconocidos se le acercaron y, sin mediar palabras, le dispararon en varias oportunidades.

El joven venezolano quedó gravemente herido en el sitio y fue auxiliado por los vecinos de la zona, quienes lo trasladaron hasta un centro de salud, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

Capturan a los homicidas de Yeinder Vega

Las autoridades se presentaron en el lugar de los hechos y hablaron con los habitantes de la zona, los cuales revelaron una descripción de los agresores.

La inmediata inervención de los cuerpos policiales permitió que los funcionarios ubicaran y capturaran a los presuntos responsables.

Los implicados quedaron a la orden de los organismos judiciales.

Pareja venezolana asesinada por sicarios en Colombia

Un día después de la muerte del joven Yeinder Vega, una pareja venezolana fue asesinada en el interior de su vivienda en el barrio colombiano de Villa de los Caballeros. La mujer estaba en estado de embarazo.

El violento ataque habría sido cometido por sicarios, durante la noche de este domingo, 12 de abril, en el municipio de Girón, en el departaento de Santander.

De acuerdo con la publicación del medio Vanguardia, las víctimas son dos jóvenes venezolanos. Las autoridades iniciaron la investigación corespondiente para esclarecer los hechos.

El crimen ocurrió cerca de las 8:30 de la noche, en el barrio Villa de los Caballeros. Los fallecidos quedaron identificados como Alex Manuel Zúñiga Martínez y Carolina Michelle Ortega Acosta, ambos de 26 años de edad y originarios de Venezuela. Según información preliminar, la mujer tena seis meses de embarazo.

De acuerdo con las primeras versiones, los homicidas serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Ambos llegaron hasta la residencia, forzaron la entrada e irrumpieron de manera violenta.

Una vez dentro de la casa, dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, hasta causarles la muerte en el lugar.

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