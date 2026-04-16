Mató a su esposa y se quitó la vida: detalles sobre la muerte de exvicegobernador de Virginia

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El exvicegobernador de Virginia (EEUU), Justin Fairfax, fue hallado sin vida junto a su esposa, Cerina Fairfax, dentro de su casa, en Annandale.

El incidente es investigado como un presunto caso de homicidio-suicidio, confirmó la policía del condado de Fairfax.

Según el jefe de la Policía del Condado Farifax, Kevin Davis, el hijo adolescente de la pareja estaba en la casa cuando ocurrió la agresión. Fue el joven quien llamó al 911 a primeras horas de este jueves 16 de abril.

Le disparó a su esposa dentro de su casa

“El ex vicegobernador Justin Fairfax disparó y mató a su esposa dentro de su hogar y luego se quitó la vida”, dijo Davis en una conferencia de prensa, reseñó Univisión.

Según Davis, Farifax había presentado la papelería para realizar una cita en la Corte para proceder con el trámite del divorcio.

El exfuncionario, de 47 años de edad, fue vicegobernador de Virginia de 2018 a 2022, durante la administración del gobernador demócrata, Ralph Northam.

Historial de violencia del exvicegobernador de Virginia

En 2019, dos mujeres acusaron a Farifax de abuso sexual, por lo que demócratas del estado pidieron su renuncia.

Meredith Watson denunció que Farifax la violó en el año 2000 cuando ambos eran estudiantes en Duke University; mientras que Vanessa Tyson acusó a Fairfax de obligarla a realizarle sexo oral en 2024, cuando ambos acudieron a una convención nacional demócrata en Boston.

Fairfax negó todas las acusaciones y dijo que los encuentros con las mujeres fueron consensuados.

Rechazó renunciar a su cargo y llamó al FBI a realizar una investigación.

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