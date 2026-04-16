Incendio en sede de la Universidad Bolivariana: así se desarrolla el incidente

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En horas de la mañana de este jueves, 16 de abril, se registró un incendio en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), ubicada en la intersección de las avenidas Germania y Jesús Soto, en Ciudad Bolívar.

Para atender la emergencia, el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo activó un despliegue multidisciplinario, con la finalidad de combatir el fuego en la estructura.

Despliegue de bomberos para atender el incendio

​El reporte se originó a las 07:10 de la mañana y las autoridades movilizaron inicialmente a la unidad R-08 del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Bolívar, bajo el mando del mayor Lino Blanco, informó el comunicador Carlos Cárdenas.

Cuando llegaron al sitio, los funcionarios confirmaron que el siniestro se desarrollaba en el último piso de la edificación, específicamente en el área de la Dirección, a una altura aproximada de 40 metros.

​Debido a la naturaleza de los materiales de la estructura y la ubicación, el incendio se propagó rápidamente por toda la planta y alcanzó la fase de libre combustión.

Sin víctimas

​Bajo la supervisión directa del general José Navarro, primer comandante del Cuerpo de Bomberos local, las comisiones realizaron el despliegue de las unidades para sofocar el fuego y maniobras tácticas.

​Hasta ahora no se han reportado víctimas como consecuencia del incendio. Los daños se limitaron a la estructura física del nivel superior, detalló el informe.

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