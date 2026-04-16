Caen cinco venezolanos vinculados con elaborado esquema de venta de vehículos robados en EEUU: así operaban

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Cinco hombres venezolanos resultaron detenidos y enfrentan cargos por su presunta viculación con los delitos de alteración del número del Número de Identificación Vehicular (VIN) y colocación de placas falsas, para la venta de vehículos robados.

Los registros de arresto indicaron que tres de los cinco sospechosos enfrentan, además, detención de inmigración en la cárcel del condado de Gwinnett, en Georgia (Estados Unidos).

Venezolanos enfrentan orden de detención de ICE

Sin embargo, un juez les otorgó una fianza de 20 mil dólares a los cuatro que estuvieron presentes en la audiencia de causa probable.

No está claro cuanto tiempo podrían estar los venezolanos bajo solicitud de inmigración, debido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) decide no retenerlos.

Según los registros policiales, los acusados se dedicaban a la venta de vehículos robados en Texas, estado cercano a Georgia, específicamente modelos como la GMC Sierra y Chevy Silverado.

Las autoridades describieron que los implicados colocaban las placas falsas en vehículos robados, pero que coincidían con las características del vehículo que originalmente tenía el mismo número de placa.

Así operaban en Georgia y Texas

De esta manera lograban que los automóviles robados pasaran desapercibidos en los radades de las cámaras de segurodad “Flock”, que son capaces de detectar matrículas, marca, modelo, color y características únicas de los vehículos.

Cuando los vendían, el número de VIN alterado era similar al del vehículo original que tenía las placas reales y el cual no tenía reporte de robo.

No está claro aún si las autoridades de policía presentarán más cargos por las presuntas víctimas, las cuales ya habrían realizado lso pagos por los vehículos.

Todos los automóviles fueron decomisados por tener reportes de robo, reseñó el medio Hola Atlanta en Instagram.

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