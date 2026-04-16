Hombre murió tras caer del distribuidor Antímano en Caracas: esto se sabe

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Un hombre fue localizado sin vida en la Autopista Francisco Fajardo, a la altura del distribuidor Antímano, en horas de la noche de este miércoles.

Un equipo de paramédicos viales de Ángeles de la Autopista informó sobre el hallazgo del ciudadano, en el canal con sentido hacia la parroquia Caricuao, municipio Libertador, en el suroeste de la ciudad de Caracas.

Saltó desde el distribuidor Antímano en Caracas

De acuerdo con el reporte publicado en la cuenta oficial de los Paramédicos del Ministerio de Transporte Terrestre, testigos del hecho indicaron que el hombre habría saltado desde el puente del distribuidor Antímano, a una altura aproximada de 15 metros.

En el sitio se presentaron el Cuerpo de Bomberos de Caracas y una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la cual iniciará la investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

Hallan cuerpo de funcionario de Policarabobo en la morgue

En un hecho aislado, el cuerpo de un funcionario de Policarabobo, quien había sido reportado como desaparecido, se localizó en la morgue del Hospital de Carabobo.

De acuerdo con los reportes del hecho, las autoridades confirmaron el fallecimiento del primer oficial Luis Manuel Pineda, integrante del cuerpo de la Policía de Carabobo.

Se pudo conocer que el policía perdió la vida durante un siniestro vial ocurrido en la autopista Valencia-Puerto Cabello.

El oficial se trasladó hasta la zona costera de Puerto Cabello el pasado domingo, para disfrutar de un día de descanso. Tras su salida de la playa, sus familiares reportaron que habían perdido contacto con él durante la noche y desconocdían su paradero.

Las autoridades presumen que el accidente ocurrió el mismo domingo. Aún se esperan los peritajes técnicos para determinar las causas exactas del siniestro.

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