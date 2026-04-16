Colombia confirma expulsión de seis venezolanos: ¿De qué se les acusa?

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Seis ciudadanos venezolanos, acusados por un caso de hurto en una farmacia, fueron expulsados del territorio colombiano por autoridades de Migración.

El ente migratorio y la Alcaldía de Barrios Unidos (Bogotá) confirmaron la información. Las autoridades colombianas indicaron que los presuntos delincuentes serían responsables del hurto de una farmacia en el sector del 7 de agosto.

Venezolanos serían reincidentes en delitos de hurto

De acuerdo con el reporte de Blu Radio, los acusados eran reincidentes en delitos como hurto a comercios y robos de cable para extraer el cobre.

“Gracias a la vigilancia de nuestras cámaras y la reacción de la Policía, se da captura a estos delincuentes en flagrancia. Pero no nos quedamos ahí, mediante una comunicación fluida con la Fiscalía y Migración Colombia, logramos individualizar cada caso y demostrar que eran reincidentes. Hoy, estos ciudadanos han sido expulsados del país. El mensaje es claro: en Bogotá nos tomamos la seguridad en serio y vamos hasta las últimas consecuencias para que la ciudadanía camine segura”, afirmó Melissa Morales, alcaldesa de Barrios Unidos.

El medio colombiano indicó que los seis venezolanos fueron trasladados hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá, durante la mañana de este lunes, 13 de abril, donde se realizó el procedimiento de expulsión inmediata del territorio colobmiano.

Pareja venezolana asesinada en Colombia

En un hecho aislado, una pareja venezolana fue asesinada en el interior de su vivienda en el barrio colombiano de Villa de los Caballeros. La mujer estaba en estado de embarazo.

El violento ataque habría sido cometido por sicarios, durante la noche de este domingo, 12 de abril, en el municipio de Girón, en el departaento de Santander.

De acuerdo con la publicación del medio Vanguardia, las víctimas son dos jóvenes venezolanos. Las autoridades iniciaron la investigación corespondiente para esclarecer los hechos.

El crimen ocurrió cerca de las 8:30 de la noche, en el barrio Villa de los Caballeros. Los fallecidos quedaron identificados como Alex Manuel Zúñiga Martínez y Carolina Michelle Ortega Acosta, ambos de 26 años de edad y originarios de Venezuela. Según información preliminar, la mujer tena seis meses de embarazo.

De acuerdo con las primeras versiones, los homicidas serían dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Ambos llegaron hasta la residencia, forzaron la entrada e irrumpieron de manera violenta.

Una vez dentro de la casa, dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, hasta causarles la muerte en el lugar.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones. Sin embargo, cuando llegaron al sitio, las víctimas ya no presentaban signos vitales.

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