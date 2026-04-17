Los asesinaron por una deuda de 10 mil dólares: capturan a los homicidas de padre e hijo en Táchira

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Tras el hallazgo de los cuerpos de un padre y su hijo en la quebrada La García, en el municipio tachirense Andrés Bello, autoridades capturaron a dos hombres como presuntos sospechosos por su muerte.

Las víctimas fatales quedaron identificadas como Marino Eduardo Quiróz, de 68 años de edad, y su hijo William Eduardo Quiróz, de 25, ambos originarios de La Grita, estado Táchira.

Capturan a los asesinos de padre e hijo

Los cadáveres descompuestos se localizaron este martes a orillas de la quebrada La García.

Los Quiróz estaban desaparecidos desde hacía una semana. el gobernador de Táchira, Freddy Bernal, reveló en rueda de prensa los detalles sobre lo ocurrido.

El mandatario local indicó que el crimen habría sido motivado por una deuda de 10 mil dólares, la cual mantenían los asesinos con los Quiróz.

Como medida para evitar cancelar esas divisas, los agresores optaron por someter a los Quiróz trasladarlos a la quebrada y proceder a su asesinato.

“Los responsables optaron por llevar a las víctimas hasta una quebrada en el municipio Andrés Bello para asesinarlas y así evitar cancelar el compromiso económico”, reveló Bernal.

Transportistas despiden a sus compañeros

Fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a los presuntos agresores, quienes responden a los nombres de Yovanny Yusseck Mora Pernía y Keyner Alejandro Caliergo González, destacó el gobernador.

Asimismo, reveló queda un sospechoso por aprehender, quien está identificado como Jorge Emiro Chacón Mendoza.

Asimismo, Bernal afirmó que este crimen no representa una escalada de la inseguridad ciudadana en la entidad, debido a que se trató de ‘’un conflicto personal’’.

En horas de la mañana de este jueves, los cuerpos de padre e hijo fueron trasladados hasta el terminal de pasajeros de La Grita para un homenaje, debido a que Marino Quiróz era socio de la línea de transporte Expresos La Grita.

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