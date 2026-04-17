Mató a su esposa y metió el cuerpo en una nevera: militar estadounidense detenido por el macabro crimen

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Un reservista de la Marina de Estados Unides enfrenta cargos por el asesinato de su esposa, una mujer colombiana cuyo cuerpo se localizó dentro de una nevera en su vivienda.

Los hechos se registraron en el estado de Virginia, pero las autoridades capturaron al acusado fuera del territorio estadounidense, anunció el director del FBI, Kash Patel.

El presunto homicida responde al nombre de David Varela, de 38 años de edad, quien era buscado por el asesinato en primer grado de su esposa, Lina Guerra Echavarría, de 39 años. La mujer era oriunda de Medellín, Colombia.

Hallaron el cuerpo de su esposa en una nevera

El reservista fue detenido fuera de Estados Unidos, tras una búsqueda que se extendió por varias semanas, informó Patel.

El director del FBI añadió que se espera su pronta extradición, pero no reveló detalles sobre el lugar donde se realizó la captura y cuándo sería su regreso al país.

La Policía de Norfolk (Virginia) descubrió el cuerpo de Guerra Echavarría dentro del congelador de la cocina de la vivienda que compartía con Varela, el pasado 5 de febrero, después que su familia la reportara como desaparecida.

"Quiero reconocer la labor de nuestros socios y del esfuerzo interinstitucional que condujo a su rápido arresto y regreso a los Estados Unidos", manifestó Patel en una publicación en X.

Revelan causas de la muerte de la colombiana

El director del FBI añadió que Varela estuvo prófugo durante casi dos meses, pero que “la justicia no olvida".

La autopsia determinó que Guerra Echavarría murió por un traumatismo por fuerza contundente y asfixia, según informó la cadena WTKR, filial de CBS, lo que originó los cargos contra Varela.

El sospechoso huyó de Estados Unidos antes de que se le imputara la acusación. Las autoridades señalaron que Varela tomó un vuelo rumbo a Hong Kong, donde fue visto el mes pasado, de acuerdo con la información citada por la televisora, reseñó Blu Radio.

La familia de la colombiana relató a varios medios de comunicación que Varela, de raíces colombianas, era un hombre celoso y que no la dejaba trabajar.

La pareja se conoció en Florida y llevaba más de una década de relación.

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