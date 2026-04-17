Tragedia en el Urbanismo Hugo Chávez: quinceañera murió tras ser impactada por un rayo y otros tres menores están heridos

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Una adolescente de 15 años murió y otros tres menores de edad resultaron heridos luego de que un rayo impactara contra una vivienda del Urbanismo Hugo Chávez Frías, ubicado en el eje carretero norte de Puerto Ayacucho, estado Amazonas.

La víctima fatal quedó identificada como Kendra Mora, cuya muerte se registró este jueves, 16 de abril.

El suceso se registró en medio de las intensas lluvias que cayeron sobre la región en las últimas horas. Otros tres menores de edad resultaron heridos por la descarga eléctrica.

Un rayo impactó la vivienda donde estaban los jóvenes

De acuerdo con diversos reportes del incidente, la adolescente utilizaba una tablet electrónica cuando el rayo impactó su vivienda.

La potencia de la descarga alcanzó a la menor y le causó heridas de extrema gravedad.

Al conocer lo ocurrido, los habitantes del urbanismo acudieron rápidamente para socorrer a las víctimas y trasladarlas de urgencia hasta el Hospital Dr. José Gregorio Hernández.

A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, la jovencita ingresó al centro hospitalario sin signos vitales.

Quinceañera falleció tras recibir la fuerte descarga eléctrica

Se pudo conocer que los otros tres menores afectados permanecen bajo observación médica y cuidados especiales en el Hospital Materno Infantil y en el Hospital Central.

El personal médico se encarga de la recuperación de los heridos.

El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, expresó su profundo pesar por la pérdida de la pequeña y destacó la valentía de la comunidad frente a la emergencia.

“Expresamos nuestro profundo dolor por la pérdida de la pequeña Kendra. Destacamos la valentía y solidaridad de la comunidad de Hugo Chávez Frías, quienes actuaron con prontitud frente a esta emergencia climática”, dijo el mandatario local.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo de la situación.

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