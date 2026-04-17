Desmantelan banda criminal de venezolanos en Texas: enviaban autos robados a Georgia

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La seguridad en los estados del sur de la nación enfrenta un desafío creciente ante la sofisticación de grupos criminales que operan a través de fronteras estatales. El robo de vehículos motorizados ya no se limita a incidentes locales, sino que forma parte de una cadena logística compleja para el lucro ilícito.

Los delincuentes aprovechan la alta demanda de modelos específicos de trabajo pesado para colocar mercancía robada en mercados secundarios mediante engaños a compradores desprevenidos. Estas operaciones socavan la confianza en el mercado de vehículos usados y exigen una coordinación policial de alto nivel.

La policía del condado de Gwinnett confirma que desmantelaron red de ladrones venezolanos que robaban camionetas en Texas y las vendían en Georgia, tras arrestar a cuatro sospechosos. Según Univisión Atlanta, identifica a los detenidos como Adalberto Rincón Franco, Johandry Gallardo, Johan M. Ordóñez Cerrudo y Danny Andrés Torres Fernández.

¿Cuál era el "modus operandi" del grupo de venezolanos en Texas?

La organización se especializaba en la sustracción de camionetas GMC Sierra y Chevrolet Silverado en territorio texano para luego trasladarlas hacia el área metropolitana de Atlanta. Una vez en Georgia, los sujetos practicaban la "clonación", alterando los números de identificación vehicular (VIN) para burlar los sistemas de registro.

Además de la alteración física de los autos, las autoridades detectaron el uso de placas falsificadas y la emisión de cheques sin fondos para estafar a víctimas adicionales. Este esquema permitía que los vehículos circularan con una apariencia de legalidad mientras los delincuentes obtenían beneficios económicos inmediatos.

El operativo policial permitió recuperar al menos tres unidades que provenían directamente de hurtos reportados en Texas durante las últimas semanas. Las investigaciones sugieren que la red operaba con una estructura jerárquica definida para evadir la vigilancia en los principales corredores viales del país.

¿Qué consecuencias legales enfrentan los sospechosos?

Los cuatro hombres presentados ante la corte enfrentan cargos por recepción de bienes robados, introducción de mercancía hurtada al estado y alteración de identidad vehicular. El tribunal asignó una fianza de 20.000 dólares a cada uno de los implicados mientras avanza el proceso judicial en Gwinnett.

Tres de los detenidos permanecen bajo la vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), debido a su situación migratoria irregular en el país. Esta retención administrativa implica que los sospechosos podrían enfrentar la deportación inmediata una vez que cumplan sus posibles sentencias en prisión.

La policía mantiene la búsqueda de un quinto involucrado, identificado como Barroso, quien aún no ha sido capturado por las fuerzas del orden locales. Las autoridades instan a la comunidad a verificar siempre la autenticidad de los títulos de propiedad antes de realizar cualquier transacción en efectivo.

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