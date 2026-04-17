Búsqueda en el Zulia termina en tragedia: hallan a hombre sin vida en el Lago de Maracaibo

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Luego de dos días de labores ininterrumpidas, autoridades de Maracaibo confirmaron la localización del cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido.

El hecho ocurrió en las cercanías del Lago de Maracaibo, específicamente en la parroquia Cristo de Aranza, generando conmoción en la comunidad.

Cómo ocurrió el suceso

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente se registró cuando la víctima, de nombre Dangersson Durán ingresó al agua junto a dos compañeros de trabajo en un momento de descanso.

El grupo se encontraba en las adyacencias de la estación eléctrica La Arreaga, donde decidieron bañarse el pasado martes sin prever los riesgos del lugar, según información de Noticia Al Minuto.

Las autoridades indicaron que una fuerte corriente sorprendió a los trabajadores, lo que complicó su retorno a la orilla.

“Pese a los esfuerzos de sus acompañantes por auxiliarlo, la fuerza del agua arrastró a Durán hacia las profundidades”, explicó el director de Seguridad Ciudadana.

Este tipo de condiciones suele presentarse de manera inesperada en la zona, lo que incrementa el peligro para quienes ingresan al lago.

Recuperación del cuerpo y acciones legales

El cuerpo fue avistado durante la mañana del jueves, momento en el que se procedió a su recuperación. Posteriormente, funcionarios de la policía científica realizaron el levantamiento correspondiente para iniciar las investigaciones de ley.

Ante este hecho, los organismos reiteraron la importancia de tomar precauciones al ingresar a las aguas del lago, debido a sus condiciones variables.

“Nuestros equipos de respuesta inmediata trabajaron sin descanso para dar una respuesta efectiva a los familiares y a la comunidad”.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos presentes en esta área, por lo que se insiste en evitar situaciones que puedan poner en peligro la vida.

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