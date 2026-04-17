Perros avisaron sobre el incendio pero los vecinos no llegaron a tiempo: abuela fallece calcinada dentro de su vivienda

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El sur del estado Anzoátegui se encuentra de luto tras conocerse el desgarrador suceso ocurrido la noche del pasado miércoles en el sector Pueblo Nuevo Sur.

Lo que comenzó como una alerta heroica por parte de las mascotas de la casa, terminó en una tragedia que enluta a toda una comunidad.

El suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en el 4to Corredor Vial, entre las calles 23 y 24 de El Tigre.

De acuerdo a los reportes, pasadas las 10:00 p.m., los perros de la zona comenzaron a ladrar de forma incesante y desesperada, lo que despertó la curiosidad de los vecinos.

Al salir a la calle, los residentes notaron una densa columna de humo negro que emanaba de la unidad de un aire acondicionado en una de las habitaciones frontales.

Según medios locales, a pesar de la rápida reacción de los vecinos, las condiciones impidieron el salvamento.

La comunidad intentó ingresar a la vivienda, pero la intensidad de las llamas y la toxicidad del humo crearon una barrera infranqueable.

La víctima fue identificada como Leovdellys León, de 67 años, quien se encontraba dentro de la habitación donde se concentró el fuego. Lamentablemente, murió calcinada antes de recibir auxilio.

Tras ser notificados en su sede (los vecinos acudieron personalmente ante la urgencia), los funcionarios llegaron al sitio en horas de la madrugada para sofocar las llamas.

Las primeras experticias técnicas sugieren que el incendio se originó por un cortocircuito eléctrico en la habitación.

Comisiones del cuerpo detectivesco realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones de rigor.

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