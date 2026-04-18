"Tenían explosivos y armas de fuego": caen tres venezolanos vinculados con banda de extorsionadores

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Tres ciudadanos venezolanos y uno de nacionalidad peruana resultaron detenidos como presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión.

Entre los implicados figuran dos hombres y dos mujeres, quienes fueron intervenidas por la Policía Nacional del Perú, en un hotel de la Asociación ‘El Ayllu’, en el distrito limeño de Lurigancho-Chosica.

Los detenidos pertenecerían a una presunta organización criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte público y comercios ubicados en distintos puntos de la ciudad de Lima, informó la PNP.

Los venezolanos se preparaban para atentar contra una empresa

De acuerdo con la reseña de RPP, el coronel Holger Obando Cristóbal, jefe de la División de Investigaciones de Extorsiones de la Dirincri, indicó que los intervenidos fueron detenidos cuando se preparaban para atentar contra una empresa de transporte público.

“Teníamos conocimiento por información privilegiada que nos proporciona nuestra Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú de que una banda criminal iba a realizar algunas actividades materiales vinculadas al delito de extorsión”, afirmó el funcionario.

Asimismo, el coronel PNP manifestó que entre los detenidos se encontraban tres ciudadanos venezolanos y uno peruano, quienes tenían en su poder artefactos explosivos.

Tenían explosivos y armas de fuego

“Hace unas horas se ha procedido a una intervención de cuatro personas, tres de ellas de ciudadanía venezolana, uno peruano, a quienes se les ha incautado una granada de guerra, artefactos explosivos, teléfonos celulares, una pistola debidamente abastecida”, precisó.

De igual manera, la Policía detalló que los detenidos registran antecedentes por delitos como trata de personas y tenencia ilegal de armas.

Tras la intervención, los implicados quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias conforme a ley.

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