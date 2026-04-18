Tragedia en vía Barquisimeto–Carora por choque de carga pesada: heridos y muertos reportados

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Un fuerte accidente de tránsito ocurrido este sábado 18 de abril en la autopista Centro Occidental Barquisimeto–Carora, sector Pozo Guapo del municipio Torres, estado Lara, dejó un saldo preliminar de ocho fallecidos y siete personas lesionadas.

Choque entre dos camiones de carga

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los vehículos involucrados fueron dos unidades de transporte de carga que circulaban por la vía. El impacto entre ambos provocó un incendio que complicó las labores de rescate y aumentó la gravedad del siniestro.

Entre los vehículos identificados se encuentran:

Camión Ford Cargo 1721 sin placas visibles, con carga de hortalizas

Ruta: Valencia (Carabobo) – La Grita (Táchira)

Conductor: fallecido (calcinado)

Camión Ford 750, placas A69AJ5B, con carga de carbón vegetal

Conductor: fallecido

Ambos conductores fallecieron en el lugar del accidente.

Víctimas y saldo del accidente

El balance oficial del hecho vial reporta una cifra elevada de víctimas, tanto fallecidas como heridas, producto del impacto y las llamas generadas tras la colisión.

08 personas fallecidas

07 personas lesionadas

Las víctimas heridas fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos, donde recibieron atención médica por politraumatismos.

Operativo de emergencia en la zona

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de atención en el sitio del siniestro. Distintos cuerpos de seguridad y rescate trabajaron de forma conjunta para controlar la situación, asegurar la zona y atender a los afectados.

Entre los organismos presentes se encontraban:

Protección Civil Lara

Bomberos de Jiménez

Bomberos de Torres

CICPC

Policía Nacional Bolivariana

Las labores se extendieron durante varias horas debido a la magnitud del incendio.

El siniestro generó interrupciones en el tránsito de la autopista Barquisimeto–Carora, una arteria vial clave en el estado Lara. Las autoridades implementaron medidas de control y desvíos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del accidente. Aunque aún no se han establecido conclusiones oficiales, se analizan posibles factores como las condiciones de la vía y el estado de los vehículos involucrados. El caso continúa bajo revisión por los organismos competentes.

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