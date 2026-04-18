Prisión preventiva para venezolano y sus socios por macabro crimen: torturaron a un hombre con un taladro antes de asesinarlo

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Un hombre venezolano quedó en prisión preventiva por un macabro crimen que le arrebató la vida a un hombre de 40 años de edad.

En concreto, tres hombres fueron formalizados por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Tarapacá (Chile), acusados de participar en el homicidio.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado 9 de abril, cerca de las 7:00 de la mañana. La víctima, de nacionalidad peruana, fue abordada por los agresores en la vía pública.

Torturaron al hombre con un taladro

El fiscal Daniel Juacida detallí que los acusados, dos hombres chilenos y un venezolano, actuaron de manera concertada y con la intención de matar a su víctima.

Inicialmente, le propunaron una fuerte golpiza para luego atacarlo con objetos contundentes y cortantes. Entre estos elementos, se encontraba un taladro, con el cual le provocaron múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

La Fiscalía indicó que, aún cuando la víctima quedó en estado de indefensión, los agresores continuaron con el violento ataque durante varios minutos.

Posteriormente, cargaron el cuerpo y lo introdujeron en un vehículo, en el que continuaron las agresiones, mientras se desplazaban por la ciudad.

Finalmente, abandonaron a la víctima en la vía pública, específicamente en calle San Martín, donde se localizó su cuerpo sin vida.

El informe del Servicio Médico Legal estableció que la víctima presentaba más de 100 lesiones y que falleció por causa de un traumatismo encéfalo craneano abierto complicado.

Además, el peritaje concluyó que las heridas eran de tal gravedad que habrían provocado la muerte aun si huiera recibido atención médica oportuna.

Prisión preventiva para el venezolano y sus cómplices

El Ministerio Público presentó diversas diligencias realizadas desde el día de los hechos por el ECOH, entre las cuales figuraban registros de cámaras de seguridad que captaron tanto la agresión y el posterior traslado en el vehículo.

Con estos antecedentes, la Fiscalía formalizó a los imputados por el delito de homicidio calificado y consideró las agravantes de alevosía, ensañamiento y premeditación, reseñó BioBioChile.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los tres imputados. Se estimó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

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