Joven reportado como desaparecido queda detenido por agresión en Weston: detalles del caso

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Un adolescente de 17 años que había sido reportado como desaparecido en Florida terminó detenido tras ser vinculado a una agresión ocurrida en un campo de golf en Weston.

El caso ha generado atención en la comunidad debido a la relación entre su desaparición previa y su posterior arresto por este hecho.

De acuerdo con las autoridades del condado de Broward, el incidente se registró el 8 de abril en el área de Golf Club Road, cuando una mujer fue atacada mientras se encontraba en las inmediaciones del lugar. La agresión quedó captada por cámaras de seguridad, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

Las versiones oficiales indican que el joven fue visto caminando por la zona antes de aproximarse a la víctima. Posteriormente, se produjo un forcejeo entre ambos, tras el cual el agresor escapó en un vehículo tipo scooter. La mujer logró separarse del atacante y dar aviso a las autoridades.

Relación con denuncia de desaparición

Uno de los aspectos más relevantes del caso es que el adolescente figuraba como desaparecido desde septiembre del año anterior en Pembroke Pines. Este antecedente permitió establecer su identidad dentro de la investigación policial tras el nuevo incidente.

Luego de ser localizado, el menor fue arrestado por las autoridades de Broward y trasladado a un centro de detención juvenil. El caso permanece bajo investigación mientras se determinan los cargos formales que podrían ser presentados ante la justicia.

El proceso judicial en el sistema de menores evaluará la responsabilidad del adolescente en los hechos, mientras el caso sigue generando atención en la región por su naturaleza y circunstancias.

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