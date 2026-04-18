Atentado de Palmetto en Doral: identifican al pistolero que se quitó la vida

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Un trágico incidente en la autopista Palmetto, a la altura de Doral, conmocionó a la comunidad el pasado viernes 17 de abril.

La oficina del sheriff de Miami-Dade identificó al conductor del vehículo como Reinerio de la Torre Toledo, de 26 años, quien fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Tras las investigaciones preliminares, las autoridades informaron a los medios que el caso se maneja como un suicidio, basándose en la trayectoria del auto y en el hallazgo de un rifle y una pistola dentro de la camioneta del joven.

¿Qué ocurrió?

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una camioneta tipo pick-up chocó violentamente contra el muro de contención que separa la avenida 77 del noroeste de la vía rápida, saltando hacia los carriles principales y provocando un choque múltiple.

De acuerdo con el reporte de Univision, el vehículo de De la Torre Toledo cruzó el muro de contención e impactó de frente contra otro automóvil que circulaba por la autopista. El conductor de este segundo vehículo sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladado de emergencia en helicóptero hacia el hospital más cercano, donde recibe atención médica.

Relato de los testigos

Personas que trabajan en los alrededores de la calle 54 presenciaron el estruendo y la magnitud de la colisión. Néstor Castellón, un empleado del sector, relató que al ver la camioneta de De la Torre Toledo encima del otro vehículo, la impresión general fue que no habría sobrevivientes debido a la violencia del impacto.

Cierre de la autopista

El operativo policial y las labores de limpieza obligaron a cerrar todos los carriles en sentido sur de la autopista Palmetto durante más de siete horas. Esta situación dejó a cientos de conductores atrapados en sus autos durante toda la mañana, mientras los investigadores procesaban la escena y retiraban los restos de los vehículos involucrados.

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