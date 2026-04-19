¿American Airlines abre ruta Miami–Caracas?: Conozca los detalles

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La aerolínea American Airlines anunció el reinicio de su ruta directa entre Miami y Caracas, una conexión clave que vuelve a estar disponible tras varios años de suspensión.

Esta medida representa un avance importante para la movilidad de los venezolanos, especialmente para quienes mantienen vínculos familiares, comerciales o laborales con Estados Unidos.

El restablecimiento de esta operación está previsto para el 30 de abril de 2026, fecha en la que comenzarán los vuelos diarios entre ambas ciudades.

La ruta se operará sin escalas, lo que permitirá reducir considerablemente el tiempo de viaje en comparación con las opciones disponibles en los últimos años.

Horarios y frecuencia del servicio

Según la programación establecida por Latinoamericanaviation, la aerolínea ofrecerá un itinerario fijo que facilitará la planificación de los pasajeros. Los vuelos estarán distribuidos de la siguiente manera:

Desde Miami hacia Caracas Salida: 10:16 a.m. Llegada: 1:36 p.m.

Desde Caracas hacia Miami Salida: 2:40 p.m. Llegada: 6:13 p.m.



Estas frecuencias serán operadas con aviones Embraer 175, diseñados para rutas de media distancia y con capacidad adecuada para este tipo de trayectos.

Un regreso tras años de ausencia

La suspensión de los vuelos de American Airlines hacia Venezuela ocurrió en 2019, poniendo fin a una trayectoria de más de tres décadas de operaciones ininterrumpidas en el país.

Aunque los vuelos ya figuran en plataformas especializadas de distribución global, se espera que en breve estén habilitados en la página oficial de la aerolínea. Esto permitirá a los pasajeros consultar precios, disponibilidad y condiciones directamente antes de realizar sus reservas.

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