¡Atención! Delcy Rodríguez hablará a las familias venezolanas esta noche: detalles

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La vicepresidenta ejecutiva y presidenta (E), Delcy Rodríguez, anunció que dirigirá un mensaje especial a toda la nación este domingo 19 de abril.

A través de sus canales oficiales, la alta funcionaria convocó a las familias venezolanas a estar atentas a su intervención programada para la noche de este domingo.

Al respecto, el mensaje está pautado para las 7:00 p.m. y se espera que la alocución sea transmitida a través de los medios públicos y redes sociales oficiales, marcando el cierre de los actos protocolares iniciados esta mañana en el Panteón Nacional.

"Esperanza y Unión Nacional"

Aunque no se adelantaron detalles específicos sobre los temas a tratar, Rodríguez precisó que el mensaje se centra en el avance hacia una "nueva etapa de esperanza y unión nacional".

Sin embargo, se debe recordar que, desde este 19 de abril, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de una jornada nacional de peregrinación.

La actividad tiene como objetivo central elevar una petición pública por el levantamiento definitivo de las sanciones internacionales que pesan sobre la administración venezolana.

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