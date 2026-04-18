Madrid premia a María Corina Machado con Medalla de Oro: detalles

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó este sábado, 18 de abril, la Medalla de Oro de la región a la opositora venezolana María Corina Machado.

El acto, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, contó con la presencia de representantes políticos y ciudadanos venezolanos residentes en España.

Durante la ceremonia, Machado calificó la distinción como un reconocimiento al esfuerzo de los ciudadanos de su país.

"Desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase desde la cual regresaremos juntos...", expresó.

Declaraciones de María Corina Machado

En su intervención, Machado señaló que la medalla pertenece a los ciudadanos, periodistas y maestros. Sostuvo que el objetivo de su movimiento es el regreso de millones de venezolanos. Asimismo, agradeció el respaldo de la administración madrileña a la causa de la oposición.

Otros detalles del evento

El evento reunió a diversas figuras de la política venezolana en el exterior, entre ellos el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. La entrega de estas condecoraciones se enmarca en la política de apoyo de la Comunidad de Madrid, consolidando a la capital española como un centro de actividad para los líderes opositores.

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