Viaje a Luisiana por amor termina tras las rejas: ¿Por qué ICE arresta a una mujer de 86 años?

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos está en el ojo del huracán tras el arresto de Hélène Dumont, una ciudadana francesa de 86 años.

Esta mujer, que cruzó el Atlántico impulsada por una historia de amor que parece sacada de una película, terminó bajo custodia federal en un centro de detención en Luisiana, lo que ha generado una ola de indignación entre activistas y defensores de los derechos humanos.

Una búsqueda romántica que se tornó en pesadilla

Según informa el diario La Opinión, la aventura de Dumont comenzó con el anhelo de reencontrarse con un viejo amor de juventud que vive en Misisipi.

Después de décadas de separación y tras perder a su esposo en Francia, esta octogenaria decidió vender sus pertenencias y viajar a Estados Unidos con una visa de turista. Sin embargo, su estancia se extendió más allá del tiempo permitido, lo que alertó a las autoridades migratorias.

El arresto ocurrió durante un control rutinario en una estación de autobuses, mientras Dumont intentaba trasladarse para visitar a su pareja.

Según fuentes citadas por el medio mencionado, los agentes de ICE la detuvieron de inmediato al comprobar que su estatus migratorio había expirado hace varios meses.

Condiciones de detención y críticas a ICE en Luisiana

La comunidad internacional y varias organizaciones civiles han expresado su preocupación por la "falta de criterio y humanidad" en este proceso.

Mantener a una persona de 86 años en un centro de detención, especialmente con las posibles complicaciones de salud que vienen con la edad, se ha considerado una medida desproporcionada.

Fuentes consultadas por La Opinión indican que la defensa de la anciana está pidiendo su liberación inmediata por razones humanitarias.

Argumentan que Dumont no representa un peligro para la seguridad nacional ni un riesgo de fuga que justifique su confinamiento en una instalación federal.

¿Cuál es el impacto que ha generado este caso en la comunidad de Luisiana?

El caso se ha vuelto viral rápidamente, gracias a la carga emocional de la historia. El contraste entre el propósito del viaje: el amor, y el resultado: el arresto por ICE, ha generado miles de interacciones.

Expertos en leyes migratorias advierten que, aunque la ley es clara sobre la expiración de visas, el sistema a menudo permite el uso de la discreción en casos de vulnerabilidad extrema, algo que parece no haberse aplicado inicialmente en el caso de la ciudadana francesa.

Por ahora, el Consulado de Francia en los Estados Unidos ha confirmado que está brindando asistencia consular a Dumont, mientras esperan que un juez de inmigración evalúe su situación y le permita, al menos, pasar sus días fuera de una celda mientras se resuelve su deportación o regularización.

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