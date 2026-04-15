¿Licencia suspendida en Miami? Recupera tu derecho a conducir sin pagar recargos

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles los residentes de Miami-Dade tienen una oportunidad de oro para recuperar su movilidad legal.

El condado activó la edición de primavera de la Operación Green Light (Luz Verde), un programa intensivo diseñado para que miles de conductores resuelvan sus deudas judiciales y restablezcan sus licencias de conducir sin el peso de los cargos por mora.

Bajo la dirección de Juan Fernández-Barquín, Secretario del Tribunal y Contralor del Condado, esta iniciativa busca limpiar el historial vial de los ciudadanos antes de que expire el plazo el próximo 19 de abril.

¿Qué es la Operación Green Light y cómo te beneficia?

El objetivo principal es eliminar las barreras económicas que impiden a los trabajadores mantener una licencia válida. Al participar, los residentes elegibles pueden ahorrar, en promedio, hasta un 30% del total de su deuda.

Sin recargos: Se eliminan los honorarios de las agencias de cobro en multas atrasadas.

Segundas oportunidades: Facilita el levantamiento de suspensiones por impago, permitiendo que las personas vuelvan a conducir legalmente hacia sus empleos y servicios básicos.

Casos elegibles: Multas de tránsito, violaciones de estacionamiento y ciertos casos penales menores.

Dato Clave: La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, enfatizó que recuperar la licencia no es solo un trámite, sino una herramienta esencial para la estabilidad laboral y la movilidad en una ciudad que exige transporte constante.

Requisitos para participar

No todas las suspensiones califican para este beneficio. Para ser elegible, el interesado debe cumplir con lo siguiente:

Causa de suspensión: La licencia debe haber sido suspendida específicamente por falta de pago de multas o incomparecencia a citas judiciales. Sin deudas externas: No debe tener infracciones pendientes en otros condados fuera de Miami-Dade ni suspensiones por motivos graves (como DUI o acumulación de puntos por conducción temeraria) que no estén vinculadas al impago. Documentación: Se recomienda tener a mano el número de las citaciones y los datos de la licencia de conducir para agilizar el proceso.

Opciones de pago y horarios

El condado ha habilitado múltiples canales para garantizar que nadie se quede fuera por falta de acceso:

En persona: De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. en las sedes de la Secretaría del Tribunal (consulta la oficina más cercana en el sitio web oficial).

Vía telefónica (24/7): Tránsito: 305-275-1111 Estacionamiento: 305-275-1133 Casos penales: 786-971-2746

Métodos aceptados: Tarjetas Visa, MasterCard, American Express, Discover, así como cheques bancarios y giros postales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube