Precios del petróleo Brent y Texas este 18 de abril: mercado reacciona a últimas declaraciones

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Los precios del petróleo registraron ajustes este 18 de abril tras una jornada marcada por anuncios políticos que influyeron directamente en el comportamiento del mercado.

El crudo Brent, referencia internacional, se ubicó en 90,38 dólares por barril, mientras que el WTI, indicador clave en Estados Unidos, alcanzó los 83,85 dólares. Estas cifras reflejan una leve moderación luego de días de tensión e incertidumbre.

Reacción ante decisiones en Medio Oriente

El movimiento en los precios se produjo luego de que se confirmara la reapertura del estrecho de Ormuz, una noticia que generó alivio en los mercados.

La disminución del riesgo de interrupciones en el suministro energético contribuyó a reducir la presión alcista que venía afectando al petróleo. Como resultado, los inversionistas reaccionaron con mayor confianza ante la posibilidad de estabilidad en el flujo de crudo.

Importancia estratégica del estrecho de Ormuz

Este paso marítimo es considerado vital para la economía mundial, debido a su papel en el transporte de recursos energéticos. Su relevancia se explica por varios factores clave:

Canaliza aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo

Sirve como ruta esencial para el gas natural licuado exportado desde el Golfo Pérsico

Abastece principalmente a mercados asiáticos con alta demanda energética

Cualquier alteración en esta zona tiene efectos inmediatos en los precios internacionales.

Por su parte, el mercado petrolero mantiene una estrecha relación con el entorno político global. Las recientes declaraciones del gobierno estadounidense sobre la situación en Irán y la apertura del estrecho aportaron señales de distensión, lo que incidió en la caída de la volatilidad. Sin embargo, los expertos advierten que estos cambios responden a condiciones momentáneas.

A pesar del descenso en los precios, el panorama continúa siendo incierto. Por ello, el mercado sigue expuesto a fluctuaciones ante cualquier evento que altere el equilibrio alcanzado de forma temporal.

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