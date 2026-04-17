El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo: reacción de Donald Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó positivamente a la decisión de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz.

Aseguró que el paso marítimo está “completamente abierto y listo para el tránsito libre”, en medio de la tregua vigente en Medio Oriente.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en su red social Truth.

Trump, aseguró este viernes también que entrarán a Irán para obtener el «polvo nuclear», en referencia al uranio enriquecido, y que lo trasladarán a Norteamérica aliándose con la república islámica.

El estrecho de Ormuz es, sin exagerar, el "yugular" de la economía global. Su relevancia no es solo geográfica, sino profundamente geopolítica y energética.

¿Qué es y dónde está?

Es un brazo de mar angosto situado entre Omán e Irán, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. En su punto más estrecho, tiene solo unos 33 kilómetros de ancho, aunque los carriles de navegación para los superpetroleros son mucho más reducidos (apenas 3 km en cada dirección).

El dato clave: El petróleo

Su importancia radica en el volumen de hidrocarburos que transita por allí:

20% del suministro mundial: Aproximadamente una quinta parte del petróleo líquido del mundo pasa por el estrecho diariamente.

Gas Natural Licuado (GNL): Es la ruta principal para las exportaciones de GNL de Qatar, el mayor exportador mundial.

Dependencia Asiática: La gran mayoría del crudo que cruza Ormuz tiene como destino los mercados de China, India, Japón y Corea del Sur.

Factor de inestabilidad geopolítica

Debido a que es la única vía de salida al océano para los grandes productores de la OPEP (como Arabia Saudita, Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos), cualquier bloqueo o amenaza en la zona provoca una volatilidad inmediata en los precios del barril.

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