Médico venezolana arrestada por ICE se enfrenta a otra traba migratoria: su esposo también está en riesgo

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Agentes migratorios detuvieron a la doctora venezolana Rubeliz Bolívar en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando se disponía a viajar hacia California para asistir a su propia entrevista de asilo.

Mientras su esposo, Milenko Faria, comparecía ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Los Ángeles, la médica cumplía seis días bajo custodia federal.

El arresto ocurrió frente a su hija de cinco años, ciudadana estadounidense, quien también permaneció retenida por casi 20 horas antes de ser entregada a sus familiares.

Este caso resalta la vulnerabilidad de profesionales extranjeros bajo las políticas actuales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Detalles

Los pormenores del arresto revelan que Bolívar presentó documentos vigentes, incluyendo una licencia de conducir "Real ID" y una autorización de trabajo válida hasta 2030 según informa The Associated Press.

Sin embargo, los oficiales de la Patrulla Fronteriza procedieron con la detención tras cuestionar su estatus legal tras la expiración de su visa original en 2017.

La doctora se encontraba en Texas desde mediados de 2025 realizando su residencia médica en una zona con escasez crítica de servicios de salud.

Su situación se complicó drásticamente tras la reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, una medida del gobierno que dejó a miles de solicitantes en un limbo legal mientras esperan la resolución de sus trámites de asilo o residencia permanente.

Consecuencias

Las consecuencias de esta política de "línea dura" ya afectan directamente al sistema de salud en el sur de Texas, pues Bolívar es la segunda profesional de medicina arrestada en condiciones similares en pocas semanas, tras la detención del doctor Ezequiel Veliz el pasado 6 de abril.

El endurecimiento de los controles en aeropuertos y retenes internos impacta a quienes poseen solicitudes pendientes ante USCIS, una tendencia que los abogados de inmigración califican como importante para entender el nuevo panorama operativo del DHS.

Mientras Bolívar permanece en el Centro de Detención El Valle sin recibir respuestas claras sobre su liberación, el sistema médico local pierde temporalmente a especialistas formados que operaban bajo marcos legales previamente protegidos.

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