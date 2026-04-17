Renuncia Todd Lyons: ¿Quién será el nuevo director de ICE y qué pasará con las deportaciones?

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Todd Lyons, quien ha estado al frente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de manera interina, ha anunciado que dejará su puesto el 31 de mayo de 2026.

Su salida se produce en un momento de gran tensión, tras un año de operativos intensos y una creciente presión política que ha puesto a la agencia en el centro de la controversia.

Finaliza la gestión de Lyons en el ICE

La noticia de la salida de Todd Lyons de ICE fue confirmada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien, a través de un comunicado en redes sociales, elogió el liderazgo de Lyons.

Según Mullin, Lyons fue fundamental para "reactivar" una agencia que, según la administración actual, había estado limitada durante años.

Sin embargo, medios como El País y MS NOW señalan que su renuncia no es del todo inesperada.

Lyons fue responsable de implementar la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, un periodo que se caracterizó por tácticas que muchos en la sociedad civil han calificado de "inhumanas".

¿Por qué renuncia el director de ICE?

Aunque el secretario Mullin comentó que Lyons se va al sector privado para pasar más tiempo con su familia, no se puede ignorar el trasfondo político. Durante su tiempo en el cargo, Lyons tuvo que lidiar con:

Una ola de críticas por muertes en custodia: Bajo su liderazgo, el número de fallecimientos en centros de detención alcanzó cifras récord, con al menos 31 muertes en 2025.

Incidentes fatales en operativos: La presión sobre Lyons aumentó tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, quienes fueron asesinados por disparos de agentes federales durante protestas contra operativos migratorios en Minnesota en enero de 2026.

Cabe mencionar que, recientemente, un juez federal citó a Lyons por no cumplir con directivas relacionadas con los derechos de los detenidos.

La renuncia de Todd Lyons, director de ICE: el cierre de una era llena de polémicas en las deportaciones masivas

El panorama migratorio en Estados Unidos está a punto de cambiar de manera significativa. Todd Lyons, quien ha sido el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha hecho oficial su decisión de dejar el cargo el próximo 31 de mayo de 2026.

Su salida llega en un momento de gran tensión, tras un año de operativos agresivos y una creciente presión política que ha puesto a la agencia en el centro de la controversia.

El final de la gestión de Todd Lyons en ICE fue confirmado por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien, a través de un comunicado en redes sociales, elogió el liderazgo de Lyons.

Según Mullin, Lyons fue fundamental para "reactivar" una agencia que, según la administración actual, había estado limitada durante años.

Sin embargo, medios como El País y MS NOW señalan que su renuncia no es del todo inesperada.

Lyons estuvo al frente de la implementación de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, un periodo que se caracterizó por tácticas que muchos en la sociedad civil han calificado de "inhumanas".

¿Quién será el sucesor de Todd Lyons?

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha hecho público quién tomará el mando de manera interina a partir de junio.

La falta de un director confirmado por el Senado ha sido un tema recurrente en ICE durante años, lo que ha permitido a la administración mantener líderes interinos que se alinean con políticas estrictas sin tener que pasar por el proceso legislativo.

Se anticipa que el nuevo sucesor seguirá con la agenda de "tolerancia cero", aunque tendrá que enfrentar el reto de suavizar el impacto político que las recientes tragedias han dejado en la imagen de la agencia.

¿Qué esperar tras la salida de Lyons?

El sector pro-inmigrante espera que este cambio de liderazgo abra la puerta a un diálogo, aunque los analistas sugieren que las deportaciones no se detendrán.

De hecho, la salida de Lyons podría ser una estrategia para "limpiar la imagen" de la institución antes de una nueva fase de operativos nacionales programados para el verano de 2026.

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