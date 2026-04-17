Remodelación exprés: por qué Walmart cierra áreas clave en Florida, Texas y Oklahoma

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Para millones de familias, ir a Walmart es el eje de la economía del hogar. Es el lugar donde se estira el presupuesto y se asegura la despensa semanal. Por ello, cualquier interrupción en su servicio genera dudas.

Este viernes Walmart confirmó que se encuentra en plena ejecución de un plan masivo de inversión que incluye la remodelación de 650 tiendas en todo Estados Unidos.

Como parte de esta estrategia, la cadena está implementando un modelo de "remodelación rápida" que implica cierres temporales de cuatro semanas en ubicaciones seleccionadas de sus Neighborhood Markets.

¿Qué está pasando con los Neighborhood Markets?

A diferencia de las renovaciones tradicionales que pueden durar meses con la tienda abierta (generando ruido y pasillos bloqueados), Walmart está probando un sistema intensivo:

Cierre del área de ventas: El piso principal de compras se cierra por aproximadamente cuatro semanas .

Servicios activos: Las farmacias y las estaciones de gasolina permanecen abiertas en la mayoría de los casos para no interrumpir servicios de salud y movilidad.

El objetivo: Terminar las obras en tiempo récord para entregar una tienda moderna sin meses de molestias acumuladas.

Ciudades con cierres parciales este abril

Este mes, las tiendas bajo el formato de remodelación rápida se concentran en estados clave. Si vives en estas zonas, es probable que tu Neighborhood Market local esté en plena transformación:

Florida: Pensacola, Bradenton y Deerfield Beach.

Pensacola, Bradenton y Deerfield Beach. Texas: Sachse y Killeen.

Oklahoma: Edmond y Norman.

Otros estados: Grovetown (Georgia), Ladson (Carolina del Sur) y Prairieville (Luisiana).

Dato Clave: Walmart seleccionó estas tiendas específicamente porque cuentan con otras sucursales o Supercenters cercanos, minimizando el impacto en la comunidad.

¿Cómo será el "Nuevo Walmart" tras la reapertura?

La inversión de este año no es solo estética; busca adaptar las tiendas a los hábitos de consumo de 2026:

Pasillos más anchos: Mejor flujo para carritos y mayor comodidad.

Mejor flujo para carritos y mayor comodidad. Etiquetas digitales: Implementación de precios electrónicos para actualizaciones en tiempo real y resaltado de Rollbacks .

Foco en el E-commerce: Áreas expandidas y optimizadas para el Pickup y la entrega a domicilio, que hoy representan una parte vital de sus ingresos.

Mejoras en Salud: Farmacias con salas de consulta privada y tecnología de punta.

No es crisis, es expansión

A pesar de los cierres temporales, Walmart atraviesa un momento de solidez financiera, con ingresos anuales que superaron los $706 mil millones.

Además de las remodelaciones, la empresa anunció ayer, 16 de abril, que abrirá 20 nuevas tiendas entre finales de este año y principios de 2027, reforzando su dominio en el mercado minorista.

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