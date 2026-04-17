Madrid honra a María Corina Machado: autoridades locales destacan su trayectoria política con este gesto

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La dirigente venezolana María Corina Machado recibió la Llave de Oro de Madrid en un acto encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa de la Villa, donde se destacó su trayectoria política y su proyección internacional.

Durante el evento, las autoridades resaltaron el valor simbólico de la Llave de Oro, considerada una muestra de respeto y hospitalidad. En ese sentido, el alcalde expresó:

"Esta llave reconoce la trayectoria del trabajo de quien durante toda su vida ha luchado por la libertad de su pueblo y el bienestar de su patria". La llave de oro supone el mayor honor que una ciudad puede otorgar a un visitante. Y desde hace siglos simboliza, para quien la recibe, la libertad de entrar en ella sin limitaciones".

El acto también tuvo un marcado tono político, con mensajes de apoyo hacia la dirigente venezolana. Martínez-Almeida destacó el vínculo entre Madrid y los venezolanos, señalando:

"Esta corporación municipal ha querido subrayar de manera excepcional tu presencia en Madrid, porque excepcional es el cariño y la simpatía que esta ciudad siente por sus hermanos venezolanos... Quiera Dios que esa libertad que hoy te otorga Madrid, puedas llevarla cuanto antes a nuestra querida Venezuela".

En su intervención, Machado se mostró emocionada por el recibimiento de sus compatriotas. Recordó momentos de su trayectoria política al afirmar:

"Cuando llegué allí, lo único que yo escuchaba no eran las acusaciones infames de la fiscal, sino los gritos de los ciudadanos en la calle. Estas llaves son un honor que reafirma la unión entre dos pueblos".

"Pronto regresaremos a nuestro país a continuar una fase decisiva de esta tarea".

Apoyo de venezolanos en Madrid

La llegada de la dirigente estuvo acompañada por una concentración espontánea de venezolanos en la Plaza de la Villa, quienes la recibieron con consignas y muestras de apoyo.

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