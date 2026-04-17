De África a México: las familias que encontraron una segunda oportunidad en una iglesia de Los Ángeles

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En un momento en el que el sistema migratorio de Estados Unidos enfrenta retos sin precedentes, un santuario en el corazón de West Adams se ha convertido en el último recurso para quienes lo han perdido todo.

La iglesia Resurrection Los Ángeles destaca como un faro de esperanza, operando un sistema discreto pero vital de refugio para solicitantes de asilo que son liberados de custodia federal sin un techo ni permiso de trabajo.

El pastor René Molina, líder de la congregación, ha transformado el espacio sagrado en un hogar temporal, desafiando la incertidumbre política y el temor constante a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un "mapa de lugares seguros" en Los Ángeles

La iniciativa de Molina no busca ser un espectáculo mediático, sino una respuesta humanitaria directa. Ante la realidad de familias que quedan a la deriva tras sus citas con las autoridades federales, la iglesia ofrece mucho más que cuatro paredes:

Colaboración Estratégica: gracias a la alianza con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes ( CHIRLA ), voluntarios y donaciones privadas, los migrantes reciben asesoría y acompañamiento básico.

Refugio Temporal: en los últimos tres años, cerca de 10 familias provenientes de México, África y diversos países de Europa han encontrado descanso en las instalaciones de la iglesia o en propiedades gestionadas por la congregación.

Enfoque en el impacto: "Para nosotros no se trata de números; se trata del impacto que generamos en la vida de las personas", afirmó Molina, subrayando que cada caso representa una vida rescatada de la vulnerabilidad extrema.

Una comunidad "Morada": valores sobre política

Lo que hace única a Resurrection Los Angeles es la composición de su congregación. Formada mayoritariamente por inmigrantes o hijos de inmigrantes, la comunidad se define como "morada", un término que refleja su diversidad política en un estado profundamente azul.

"Se trata de mantener la coherencia en nuestros valores fundamentales: justicia, compasión y humildad", explicó el pastor a NBC Los Ángeles.

A pesar de los riesgos de posibles repercusiones políticas o críticas por su labor de asistencia, los fieles han decidido priorizar la vocación de servicio. Para ellos, ayudar al extranjero no es una postura partidista, sino un mandato de fe que resuena con su propia historia familiar.

El limbo de los solicitantes de asilo

El trabajo de esta iglesia pone de relieve un vacío crítico en las políticas actuales de 2026: muchas personas que siguen el proceso legal de asilo carecen de redes de apoyo iniciales.

Sin autorización de empleo inmediata, quedan expuestos a la indigencia si no fuera por organizaciones de base y comunidades religiosas que intervienen para cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda.

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