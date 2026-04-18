¿Quién es la nueva congresista latina de Nueva Jersey que exige abolir el ICE y sacude al Partido Demócrata?

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Analilia Mejia, estratega demócrata de raíces colombianas y dominicanas, asegura un nuevo espacio para la representación latina en el Congreso de Estados Unidos tras triunfar en la elección especial del undécimo distrito de Nueva Jersey.

La victoria contundente sobre el republicano Joe Hathawa permite que Mejia ocupe el escaño vacante de Mikie Sherrill, actual gobernadora del estado, durante los próximos ocho meses según detalla la agencia EFE.

Antecedentes

Con una trayectoria vinculada a la dirección de organizaciones como la Alianza de Familias Trabajadoras y Popular Democracy, la congresista electa llega a Washington con un discurso centrado en combatir la desigualdad económica.

También propone la consolidación de la riqueza en manos de multimillonarios, posicionándose como una aliada natural del bloque progresista en la Cámara de Representantes.

La llegada de Mejia al Capitolio refuerza el ala izquierda del Partido Demócrata, dado que sostiene posturas firmes como la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y críticas severas a la gestión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Impacto

Resulta importante destacar que este triunfo ocurre en un contexto de giro ideológico en diversos distritos del país, lo que inyecta energía a la base demócrata de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre de 2026.

A sus 48 años, y tras haber liderado campañas para el salario mínimo de $15 y asesorado a Bernie Sanders, Mejia buscará la reelección para un periodo completo, consolidando una narrativa que busca recuperar el control de las cámaras frente a la actual mayoría republicana.

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