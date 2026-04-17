¿Bajarán los precios de Ticketmaster y Live Nation en EEUU? El veredicto final que sacude a la industria de los conciertos

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Un jurado federal en Nueva York emitió un veredicto histórico que declara a Live Nation y Ticketmaster como un monopolio ilegal dentro de la industria de la música en vivo y la venta de entradas.

Tras semanas de testimonios y deliberaciones, el fallo valida las denuncias de que este gigante corporativo sofocó la competencia y elevó arbitrariamente las tarifas para los consumidores.

Acuerdo

El Departamento de Justicia de EEUU alcanzó un acuerdo confidencial previo que limita ciertos cargos y permite la entrada de competidores como SeatGeek.

Sin embargo, más de dos docenas de estados persistieron en el litigio para buscar cambios estructurales profundos según informó CNN.

Esta decisión marca un precedente importante en materia antimonopolio, confirmando que la empresa ejerció un control indebido sobre el ecosistema del entretenimiento.

¿Qué viene ahora?

El proceso judicial entra ahora en una fase determinante bajo la supervisión del juez Arun Subramanian, quien decidirá si procede la división definitiva de la compañía o la venta de sectores específicos de su negocio.

A pesar de la victoria legal, los expertos advierten que los aficionados no experimentarán una baja inmediata en los precios, ya que el enfoque del tribunal se centrará en transformar las prácticas comerciales del sector a largo plazo.

Por ahora, el jurado estimó que Ticketmaster cobró un sobreprecio promedio de 1,72 dólares por boleto a nivel estatal, una cifra que servirá de base para las sanciones económicas.

La resolución definitiva de este caso busca proteger a los estadounidenses de conductas corporativas ilegales y restaurar la competitividad en el mercado de eventos masivos.

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