Nueva York debate aumento salarial histórico que promete cambiar la vida de miles de inmigrantes

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El Concejo Municipal de Nueva York inició este jueves el debate formal sobre una propuesta legislativa que busca elevar el salario mínimo a $30 por hora en los cinco condados.

Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Zohran Mandani y diversas organizaciones sindicales, pretende eliminar definitivamente el esquema de salarios "submínimos".

Este sistema afecta principalmente a empleados de restaurantes, quienes actualmente dependen de las propinas para alcanzar el sueldo legal.

Voces a favor

Los defensores de la medida argumentan que esta reforma es un acto de justicia ante la crisis de asequibilidad que atraviesa la Gran Manzana según un trabajo especial de El Diario NY.

Actualmente miles de trabajadores esenciales, como los repartidores y auxiliares domiciliarios, perciben ingresos que no cubren sus necesidades básicas frente a la inflación persistente de 2026.

Voces en contra

Por el contrario, el sector empresarial hispano advierte que la implementación de este aumento representaría el cierre masivo de emprendimientos locales.

La Coalición Multiétnica de Cámaras de Comercio de NYC y la Asociación de Restaurantes, Bares y Lounges Hispanos han calificado la propuesta como una sentencia de muerte para los pequeños negocios, cuyos márgenes de ganancia son limitados.

Posible inflación

Los líderes gremiales sostienen que un incremento de tal magnitud obligaría a disparar los precios de los menús o a recortar drásticamente las plantillas de personal.

Para estos comerciantes, es importante que los legisladores evalúen las diferencias financieras entre los grandes establecimientos turísticos y los pequeños locales familiares ubicados en barrios como Queens o el Alto Manhattan.

Lucha salarial

La controversia se intensifica en el marco del programa "Restaurantes al aire libre" (Dining Out NYC), ya que grupos activistas como One Fair Wage exigen que cualquier beneficio por el uso del espacio público esté condicionado al pago de un salario digno completo.

Datos actuales de 2026 revelan que el 60% de la fuerza laboral en la industria gastronómica de la ciudad es de origen hispano, al igual que el 42% de los dueños de estos establecimientos, lo que convierte este debate en un tema de alto impacto para la comunidad latina.

Mientras el salario mínimo general se mantiene en $17, el sistema de dos niveles permite pagos base de apenas $11,35 para meseros, una realidad que la nueva legislación busca transformar radicalmente para garantizar la estabilidad económica de los neoyorquinos.

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