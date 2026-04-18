No dejes que el CBP piense que te quedaste: guía para cerrar tu estancia legal

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Un viaje por carretera hacia México o Canadá puede parecer sencillo, pero olvidar un pequeño trámite administrativo podría costarte la entrada a Estados Unidos en el futuro.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reitera la importancia de cerrar correctamente el Formulario I-94, el registro oficial de entrada y salida para visitantes extranjeros.

A diferencia de los aeropuertos, donde las aerolíneas notifican tu salida automáticamente, en las fronteras terrestres la responsabilidad recae sobre el viajero. Si no notificas tu salida, el sistema asumirá que nunca te fuiste, marcándote como alguien que ha excedido su estancia autorizada (overstay).

El peligro de la "permanencia ilegal" fantasma

No registrar tu salida no genera una multa inmediata, pero las consecuencias a largo plazo son severas:

Cancelación de visas: el sistema detectará que te quedaste más tiempo del permitido.

Denegación de entrada: en tu próximo viaje, el oficial de CBP podría rechazarte basándose en el registro incompleto.

Problemas con el Programa de Exención de Visa (VWP): si viajas con ESTA, podrías perder este privilegio permanentemente.

Guía para corregir un registro de salida inexistente

Si ya saliste de EE. UU. y te diste cuenta de que no entregaste tu I-94 o no se registró tu cruce, debes actuar de inmediato enviando una carta explicativa en inglés y pruebas físicas a las oficinas correspondientes.

¿A dónde enviar la información?

Debes enviar tu documentación a cualquiera de estas dos direcciones postales:

ACS – CBP SBU, 1084 South Laurel Road, London, KY 40744. Coleman Data Solutions, 3043 Sanitarium Road, Suite 2, Akron, OH 44312.

Evidencia que debes adjuntar:

El CBP no aceptará una carta sin pruebas. Es obligatorio incluir copias legibles de:

Sellos de entrada a otro país en tu pasaporte.

Boletos de transporte o recibos de cruce fronterizo.

Pruebas de actividad económica: Recibos de nómina, estados de cuenta bancarios con cargos en tu país o constancias escolares que demuestren tu presencia fuera de EE. UU.

Consejo pro: Envía siempre copias, nunca documentos originales, y utiliza un servicio postal con número de rastreo (tracking).

Recomendaciones para futuros viajes

Para evitar que una discrepancia administrativa arruine tus planes, sigue estos pasos preventivos:

Verifica tu historial: puedes revisar tus entradas y salidas oficiales en el portal i94.cbp.dhs.gov.

Guarda duplicados: conserva una copia de todo lo enviado al CBP y llévala contigo en tu próximo viaje a EE. UU. Esto permitirá que el oficial de migración corrija tu estatus en el momento si el sistema aún no se ha actualizado.

Cierre manual: si tienes un I-94 en papel, asegúrate de entregarlo al oficial fronterizo antes de cruzar la línea hacia el país vecino.

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